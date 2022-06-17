На окраинах Калуги отключат электричество 18 июня

В субботу, 18 июня, в Калуге не будет электричества в деревнях на окраине областного центра. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключения на 1-2 часа в периоды с 9:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00:

Бутырки,

Слобода,

Грабцево,

Горневская слобода.

Отключения на 15-20 минут в периоды с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00:

Усадье,

Выселки,

Песочня,

Ястребовка,

Стопкино,

Литвиново.

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