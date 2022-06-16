На восьми улицах Калуги отключат электричество 17 июня

В пятницу, 17 июня, в Калуге не будет электричества в жилых домах на восьми улицах Подзавалья. Это связано с проведением работ по монтажу счетчиков, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

ул. Нижнесадовая, 97-111, 126-144,

пер. Нижнесадовый (полностью),

ул. Выгонная, 32, 34, 36,

пер. Лаврентьевский (полностью),

пер. Карачевский (полностью),

ул. Нижнелаврентьевская, 18-30, 21,

пер. 1-ый Садовый, 27, 19, 14, 25,

пер. Южный, 4.

Ранее сообщалось, что в этот день также не будет электричества в двух деревнях.

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