Четыре улицы в центре Калуги останутся без электричества 16 июня

В четверг, 16 июня, в центре Калуги отключат электричество. Это связано с проведением неотложных ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе»

Без света с 8:00 до 17:00 будут:

ул. Георгиевская, 18, 39,

ул. Академика Королева, 65/17,

ул. Плеханова, 67, 73, 78а, 80,

ул. Пушкина, 1/20, 3а, 3-11, 15.

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