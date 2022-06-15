Четыре улицы в центре Калуги останутся без электричества 16 июня
В четверг, 16 июня, в центре Калуги отключат электричество. Это связано с проведением неотложных ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе»
Без света с 8:00 до 17:00 будут:
- ул. Георгиевская, 18, 39,
- ул. Академика Королева, 65/17,
- ул. Плеханова, 67, 73, 78а, 80,
- ул. Пушкина, 1/20, 3а, 3-11, 15.
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