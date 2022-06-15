На окраине Калуги отключат электричество 16 июня

В четверг, 16 июня, в Калуге не будет электричества в деревне Андреевское. Об этом предупредили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Света в домах не будет, по предварительным данным, с 9:00 до 17:00.

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