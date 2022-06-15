На окраинах Калуги отключили электричество
В среду, 15 июня, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества в деревнях на окраине областного центра. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
С 9:00 до 17:00:
- Ромаданово,
- Квань,
- Бутырки,
- Натальино,
- Красный Городок,
- Городня,
- Красотынка,
- Малая Слободка,
- Ждамирово.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!