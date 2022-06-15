На окраинах Калуги отключили электричество

В среду, 15 июня, в Калуге из-за ремонтных работ не будет электричества в деревнях на окраине областного центра. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 9:00 до 17:00:

Ромаданово,

Квань,

Бутырки,

Натальино,

Красный Городок,

Городня,

Красотынка,

Малая Слободка,

Ждамирово.

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