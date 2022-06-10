В пятницу, 10 июня, в Людиново возникли проблемы с водой. Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Из-за сбоя в работе насосного оборудования на Людиновском водозаборе может наблюдаться пониженное давление в системе водоснабжения города, - пояснили в Минстрое. - Специалисты водоканала занимаются решением этой проблемы.

Организован подвоз воды, о месте расположения цистерн можно уточнить по телефонам : 8 (4842) 211-112, 511-112 и 8-800-200-03-11.

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