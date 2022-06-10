В деревне на окраине Калуги отключат электричество 11 июня
В субботу, 11 июня, в Калуге в течение восьми часов не будет электричества в деревне Рождествено. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение запланировано с 9:00 до 17:00.
Причиной этому станет замена автомата.
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