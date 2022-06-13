В Калуге дома на улице Тарутинской останутся без воды

Во вторник, 14 июня, в Калуге отключат воду в части домов на улице Тарутинской. Это связано с проведением ремонтных работ возле дома №44, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Воды не будет с 9:00 до 22:00:

Ул. Тарутинская, 26-85.

После этого в воде могут на время появиться примеси.

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