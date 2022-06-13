На окраинах Калуги отключат электричество 14 июня
Во вторник, 14 июня, в Калуге не будет электричества в деревнях на окраине. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Из-за ремонтных работ с 9:00 до 17:00 без света будут:
- Никитье,
- Никольское,
- Шильниково,
- Гулево,
- Муратовка,
- Истомино,
- Новоселки.
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