В Калуге отключат воду на улице Тарутинской 14 июня

В ближайший вторник, 14 июня, в Калуге не будет воды у части жителей улицы Тарутинской. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №44, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение воды в Калуге 14 июня с 9:00 до 22:00:

Ул. Тарутинская, 26-85.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили коммунальщики.

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