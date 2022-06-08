На окраинах Калуги отключат электричество 9 июня

В четверг, 9 июня, в Калуге не будет электричества на окраинах. Отключение пройдет не на всех улицах и связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 частично будут:

Ждамирово,

Малая Каменка,

Андреевское,

Некрасово,

Мичуринец.

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