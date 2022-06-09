На четырех улицах Калуги отключат электричество 10 июня

В пятницу, 10 июня, в Калуге не будет электричества в жилых домах на четырех улицах из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:30 до 16:00 будут:

ул. Киевка, 2, 5-51, 10-14, 26а,

проезд Киевский, 7-27, 49, 51, 2-20.

С 9:00 до 14:00:

ул. Тарутинская, 96-200, 165-171а,

ул. Декоративная, 54, 56, 58.

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