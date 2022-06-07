На окраинах Калуги отключат электричество 8 июня
В среду, 8 июня, в Калуге ожидаются массовые отключения электричества на окраинах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение на 30 минут в период с 00:00 до 06:00:
- Доможирово,
- Груздово,
- Уварово,
- Починки,
- Малая Каменка,
- Галкино,
- Тимашово,
- ул. Мелиараторов,
- Ермолово,
- СНТ Берёзка-2,
- СНТ Солнечное-2,
- СНТ Зелёная горка,
- СНТ Машзавод,
- СНТ Труженик,
- СНТ Автомобилист,
- СНТ Берёзка.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- Рождествено,
- Рождественские пруды,
- СНТ Кристалл,
- Епархия,
- Андреевское.
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