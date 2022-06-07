На окраинах Калуги отключат электричество 8 июня

В среду, 8 июня, в Калуге ожидаются массовые отключения электричества на окраинах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение на 30 минут в период с 00:00 до 06:00:

Доможирово,

Груздово,

Уварово,

Починки,

Малая Каменка,

Галкино,

Тимашово,

ул. Мелиараторов,

Ермолово,

СНТ Берёзка-2,

СНТ Солнечное-2,

СНТ Зелёная горка,

СНТ Машзавод,

СНТ Труженик,

СНТ Автомобилист,

СНТ Берёзка.

Отключение с 9:00 до 17:00:

Рождествено,

Рождественские пруды,

СНТ Кристалл,

Епархия,

Андреевское.

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