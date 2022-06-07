В Калуге вернули воду в северные районы

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 6 июня, северные районы Калуги оставались без воды.

На данный момент ремонтные работы завершены, сообщили во вторник в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- Система водоснабжения работает в штатном режиме, - подчеркнули в министерстве.

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