На окраинах Калуги отключат электричество 7 и 8 июня

Поздно вечером 7 и 8 июня в Калуге будут отключать электричество в деревнях на окраине областного центра. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В эти даты с 23:00 и до 6 утра следующего дня возможны отключения на 15-20 минут, предупредили энергетики. Список населенных пунктов:

Доможирово,

Починки,

Малая Каменка,

Галкино,

Тимашово,

Ермолово,

Груздово.

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