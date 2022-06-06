На окраинах Калуги отключат электричество 7 и 8 июня
Поздно вечером 7 и 8 июня в Калуге будут отключать электричество в деревнях на окраине областного центра. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
В эти даты с 23:00 и до 6 утра следующего дня возможны отключения на 15-20 минут, предупредили энергетики. Список населенных пунктов:
- Доможирово,
- Починки,
- Малая Каменка,
- Галкино,
- Тимашово,
- Ермолово,
- Груздово.
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