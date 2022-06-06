На восьми улицах Калуги отключат электричество 9 июня

В ближайший четверг, 9 июня, массовое отключение электричества запланировано в Калуге. Временно света не будет на восьми улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

ул. Новаторская, 4/22,

ул. Калужская, 20-46, 27, 29, 31, 33,

ул. Проезжая, 1-15, 2-16, 20, 23,

ул. Маяковского, 1/18, 3, 5/15, 6,

ул. Заводская, 1-13,

ул. Чапаева, 3, 5/1, 7/2, 9, 9а, 9б,

ул. Молодёжная, 2-6,

Грабцевское шоссе, 24-30, 32а, 34а.

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