На восьми улицах Калуги отключат электричество 9 июня
В ближайший четверг, 9 июня, массовое отключение электричества запланировано в Калуге. Временно света не будет на восьми улицах, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Новаторская, 4/22,
- ул. Калужская, 20-46, 27, 29, 31, 33,
- ул. Проезжая, 1-15, 2-16, 20, 23,
- ул. Маяковского, 1/18, 3, 5/15, 6,
- ул. Заводская, 1-13,
- ул. Чапаева, 3, 5/1, 7/2, 9, 9а, 9б,
- ул. Молодёжная, 2-6,
- Грабцевское шоссе, 24-30, 32а, 34а.
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