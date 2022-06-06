В понедельник, 6 июня, в Калуге поселок Куровской остался без воды. Это связано с утечкой из колодца у дома №5 на улице Строительной, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

В зону отключения попали жилые, дома, детский сад и школа.

Сроки выполнения аварийных работ пока не называются.

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