В Калуге на пяти улицах отключат электричество 6 июня

В понедельник, 6 июня, из-за проведения неотложных ремонтных работ в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 13:00 до 17:00 будут:

ул. Майская, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 31, 32, 34, 36,

ул. Дорожная, 6а, 9, 10, 11, 11 кор.2, 13, 15, 17, 21, 31,32, 32а, 33, 34,

ул. Светлая, 24,

ул. Тепличная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10-18,

ул. Московская, 331, 333, 335, 337.

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