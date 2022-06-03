В Калуге началась приемка новых лифтов

Приемка новых лифтов, установленных в многоквартирных домах, началась в Калуге. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Всего в нынешнем году планируется обновить лифты в 12 многоэтажках. Стоимость работ – 54,7 миллиона рублей.

Дата запуска оборудования пока не называется. До этого необходимо получить все обязательные документы.

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