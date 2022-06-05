В Ромодановских Двориках отключат электричество 7 июня
Во вторник, 7 июня, в Калуге не будет электричества в жилых домах на территории Ромодановских Двориков. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Это связано с проведением ремонтных работ.
Без света местные жители будут с 9:00 до 17:00.
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