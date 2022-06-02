Несколько районов на севере Калуги останутся без воды 6 июня

В понедельник, 6 июня, в Калуге ожидается масштабное отключение воды в северной части города. Это связано с ремонтными работами на водозаборе, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без воды с 9:00 до 22:00 будут:

Северный (в том числе улицы Дальняя и Светлая),

Канищево,

Малиновка,

Швейцарская деревня,

Тимашово,

Лихун,

Галкино,

пер. Сельский,

ул. 1-я Клубничная,

ул. 2-я Клубничная,

ул. 3-я Клубничная,

ул. Стрелецкая,

ул. Литвиновская,

часть улицы Тарутинской.

Возможно также отсутствие воды на верхних этажах:

Байконур,

Кубяка,

Ул. Московская, 309 к.1-321.

В зону отключения попадут:

Котельные на улицах Нижней Усадебной, 41, Новой, 2, Ольговской, 19а,

Поликлиника №6,

Детские сады №102, №35, №74, №29, №51, №82, №10, Канищевский КДО.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.

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