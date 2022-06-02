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Несколько районов на севере Калуги останутся без воды 6 июня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 14:41 0 1468
Несколько районов на севере Калуги останутся без воды 6 июня

В понедельник, 6 июня, в Калуге ожидается масштабное отключение воды в северной части города. Это связано с ремонтными работами на водозаборе, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без воды с 9:00 до 22:00 будут:

  • Северный (в том числе улицы Дальняя и Светлая),
  • Канищево,
  • Малиновка,
  • Швейцарская деревня,
  • Тимашово,
  • Лихун,
  • Галкино,
  • пер. Сельский,
  • ул. 1-я Клубничная,
  • ул. 2-я Клубничная,
  • ул. 3-я Клубничная,
  • ул. Стрелецкая,
  • ул. Литвиновская,
  • часть улицы Тарутинской.

Возможно также отсутствие воды на верхних этажах:

  • Байконур,
  • Кубяка,
  • Ул. Московская, 309 к.1-321.

В зону отключения попадут:

  • Котельные на улицах Нижней Усадебной, 41, Новой, 2, Ольговской, 19а,
  • Поликлиника №6,
  • Детские сады №102, №35, №74, №29, №51, №82, №10, Канищевский КДО.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.06.2022 14:41 0 1468
Тэги: коммуналка жкх вода
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