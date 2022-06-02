Несколько районов на севере Калуги останутся без воды 6 июня
В понедельник, 6 июня, в Калуге ожидается масштабное отключение воды в северной части города. Это связано с ремонтными работами на водозаборе, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без воды с 9:00 до 22:00 будут:
- Северный (в том числе улицы Дальняя и Светлая),
- Канищево,
- Малиновка,
- Швейцарская деревня,
- Тимашово,
- Лихун,
- Галкино,
- пер. Сельский,
- ул. 1-я Клубничная,
- ул. 2-я Клубничная,
- ул. 3-я Клубничная,
- ул. Стрелецкая,
- ул. Литвиновская,
- часть улицы Тарутинской.
Возможно также отсутствие воды на верхних этажах:
- Байконур,
- Кубяка,
- Ул. Московская, 309 к.1-321.
В зону отключения попадут:
- Котельные на улицах Нижней Усадебной, 41, Новой, 2, Ольговской, 19а,
- Поликлиника №6,
- Детские сады №102, №35, №74, №29, №51, №82, №10, Канищевский КДО.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, предупредили коммунальщики.
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