Деревни на окраине Калуги останутся без электричества 3 июня
В пятницу, 3 июня, из-за ремонтных работ в Калуге не будет электричества в домах на окраинах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- Канищево,
- Косарево,
- Заречье,
- Яглово.
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