Деревни на окраине Калуги останутся без электричества 3 июня

В пятницу, 3 июня, из-за ремонтных работ в Калуге не будет электричества в домах на окраинах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

Канищево,

Косарево,

Заречье,

Яглово.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.