На окраине Калуги отключат воду и электричество 3 июня

В пятницу, 3 июня, в Калуге временно отключат воду и электричество в селе Сосновый Бор.

Ремонтные работы пройдут на электросетях. Из-за этого будут обесточены скважины.

По предварительным данным, отключение продлится с 10:00 до 16:00.

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