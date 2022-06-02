На окраине Калуги отключат воду и электричество 3 июня
В пятницу, 3 июня, в Калуге временно отключат воду и электричество в селе Сосновый Бор.
Ремонтные работы пройдут на электросетях. Из-за этого будут обесточены скважины.
По предварительным данным, отключение продлится с 10:00 до 16:00.
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