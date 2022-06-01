На шести улицах Калуги отключат электричество 2 и 3 июня
В четверг и пятницу, 2-3 июня, в Калуге не будет электричества в жилых домах на шести улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 8:30 до 16:00 будут:
- ул. Берендяковская, 2-24, 7-29, 40,
- пер.1-й Берендяковский, 7а, 21, 23,
- пер. 2-й Берендяковский, 14-28, 15-25,
- ул. Березуевская, 21,
- ул. Баумана, 50а,
- ул. Королёва, 47.
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