В Калуге подделали подписи для перевода помещения в нежилое

В Калуге незаконно перевели в статус нежилых помещение в одном из многоквартирных домов. В среду, 1 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, один из жильцов многоэтажки предоставил в Госжилинспекцию протокол общего собрания собственников. При этом бюллетень голосования был подделан. Владельцы квартир в этом доме на самом деле не давали своего разрешения.

Возбуждено уголовное дело. Такое преступление грозит наказанием в виде арестом сроком до шести месяцев.

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