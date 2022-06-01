На четырех улицах Калуги отключат электричество 3 июня

В пятницу, 3 июня, из-за проведения работ по расчистке трассы в Калуге жители домов на четырех улицах останутся без электричества. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 8:30 до 16:00 будут:

ул. Колхозная, 16-46, 1а-23, 59,

ул. Пухова, 2-22, 30,

пер. Труда, 9,

ул. Кирпичная, 1-5, 26.

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