На двух улицах Калуги отключат электричество 31 мая

Во вторник, 31 мая, в Калуге отключат электричество не только на сельских территориях, но и на двух улицах в центральной части. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества с 9:30 до 17:00:

ул. Стекольная, 26, 36,

ул. Хрустальная, 27, 33, 35.

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