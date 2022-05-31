На окраинах Калуги отключат электричество 1 июня
В среду, 1 июня, часть жителей Калуги останется без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ на окраинах областного центра, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- Галкино,
- Канищево (часть),
- Берестяная,
- Зенилово,
- Брагино,
- Оберегаевка,
- Басово,
- Забелино,
- Тимерево,
- Карауловка.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!