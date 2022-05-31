На окраинах Калуги отключат электричество 1 июня

В среду, 1 июня, часть жителей Калуги останется без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ на окраинах областного центра, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

Галкино,

Канищево (часть),

Берестяная,

Зенилово,

Брагино,

Оберегаевка,

Басово,

Забелино,

Тимерево,

Карауловка.

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