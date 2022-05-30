На окраинах Калуги отключат электричество 31 мая
Во вторник, 31 мая, часть жителей Калуги останется без электричества. Это связано с проведением ремонтных работ на окраинах областного центра, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- ул. Дальняя,
- СНТ Одуванчик.
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