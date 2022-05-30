В Калуге отключили воду на улице Никитина

В 9 утра в понедельник, 30 мая, в Калуге улица Никитина частично осталась без воды. Это связано с ремонтными работами, которые проходят на перекрестке со 2-м Тульским переулком, сообщили в городской управе.

Без воды до 17:00 остались:

Ул. Никитина от дома №125 до дома №137 (четная и нечетная сторона).

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