На окраинах Калуги отключили электричество 30 мая
В понедельник, 30 мая, в Калуге из-за ремонтных работ отключили электричество на окраинах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света до 17:00 будут:
- СНТ Березка,
- Канищево (Липовая аллея, ул. Писарева).
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