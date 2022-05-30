На окраинах Калуги отключили электричество 30 мая

В понедельник, 30 мая, в Калуге из-за ремонтных работ отключили электричество на окраинах города. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света до 17:00 будут:

СНТ Березка,

Канищево (Липовая аллея, ул. Писарева).

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