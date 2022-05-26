В Обнинске без горячей воды остались дома на четырех улицах

В Обнинске провели опрессовку системы горячего водоснабжения и выявили 49 порывов. В четверг, 26 мая, об этом сообщили в администрации города.

Без горячей воды остались дома на четырех улицах:

Белкинская, 2,

Курчатова, 22а,

Маркса, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 97, 98, 99/1, 122,

Шацкого, 9, 11, 13, 15.

- В эти дома горячая вода будет подана после устранения порывов на теплосетях, - пообещали в администрации.

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