В Калуге отключат воду на улице Болдина 26 мая
С 9 утра в четверг, 26 мая, в Калуге будет отключена вода на участке улицы Болдина между улицами Никитина и Окская ветка. Об этом сообщили в Госжилинспекции Калужской области.
Отключение связано с работами по технологическому подключению на Белинского, 2а.
Вернуть воду обещают к 20:00.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - отмечают в ГЖИ.
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