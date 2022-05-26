В Калуге отключат воду на улице Болдина 26 мая

С 9 утра в четверг, 26 мая, в Калуге будет отключена вода на участке улицы Болдина между улицами Никитина и Окская ветка. Об этом сообщили в Госжилинспекции Калужской области.

Отключение связано с работами по технологическому подключению на Белинского, 2а.

Вернуть воду обещают к 20:00.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - отмечают в ГЖИ.

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