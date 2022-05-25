На окраинах Калуги отключат электричество 26 мая
В четверг, 26 мая, в Калуге вновь отключат электричество на окраинах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- Ромодановские Дворики,
- ул. Можайская,
- Некрасово,
- Пучково,
- Тинино,
- Георгиевское.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!