На окраинах Калуги отключат электричество 26 мая

В четверг, 26 мая, в Калуге вновь отключат электричество на окраинах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

Ромодановские Дворики,

ул. Можайская,

Некрасово,

Пучково,

Тинино,

Георгиевское.

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