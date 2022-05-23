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На двух улицах Калуги отключили воду 23 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.05.2022 12:06 0 653
На двух улицах Калуги отключили воду 23 мая

В понедельник, 23 мая, в Калуге из-за аварийных работ до 17:00 не будет воды в некоторых домах на улице Никитина и во 2-м Тульском переулке. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Холодную воду отключили по следующим адресам:

  • Улица Никитина, 139, 139 стр. 1, 139 стр. 2, 155,
  • 2-Тульской переулок, 1, 3, 5, 5а, 3 стр.2, 3, 4.

После завершения ремонта в воде на некоторое время могут появиться примеси. 

Ранее на улице Никитина воду отключали 19 мая.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.05.2022 12:06 0 653
Тэги: коммуналка вода жкх
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