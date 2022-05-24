На окраинах Калуги отключат электричество 25 мая
В среду, 25 мая, в Калуге из-за проведения ремонтных работ запланированы отключения электричества в населенных пунктах на окраинах областного центра. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света будут с 9:00 до 17:00:
- Бутырки,
- Натальино,
- Красный Городок,
- Малая Слободка,
- Городня,
- Красотынка,
- Ромодановские Дворики,
- ул. Можайская,
- Некрасово,
- Пучково,
- Тинино,
- Георгиевское.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!