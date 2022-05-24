На окраинах Калуги отключат электричество 25 мая

В среду, 25 мая, в Калуге из-за проведения ремонтных работ запланированы отключения электричества в населенных пунктах на окраинах областного центра. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света будут с 9:00 до 17:00:

Бутырки,

Натальино,

Красный Городок,

Малая Слободка,

Городня,

Красотынка,

Ромодановские Дворики,

ул. Можайская,

Некрасово,

Пучково,

Тинино,

Георгиевское.

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