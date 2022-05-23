Губернатор Калужской области поручил включать отопление в мае, если в детских садах будет холодно
Из-за холодной майской погоды жители Калужской области начали жаловаться в соцсетях на низкую температуру воздуха в детских садах. В понедельник, 23 мая, ситуацию прокомментировал губернатор Владислав ШАПША.
- Да, отопительный сезон закончен, - отметил губернатор. - Но у муниципалитетов есть возможности и ресурсы, чтобы оперативно реагировать на понижение температуры.
По прогнозам синоптиков, до конца мая дневная температура воздуха в Калуге будет находиться в районе +15 градусов, по ночам может холодать до +3.
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