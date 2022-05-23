На окраинах Калуги отключат электричество 24 мая

Во вторник, 24 мая, в Калуге вновь ожидаются отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

д. Галкино. ул. Дальная

Слобода,

Литвиново,

Ястребовка,

Песочня,

Выселки,

Усадье.

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