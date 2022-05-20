На окраинах Калуги отключат электричество 23 мая

В понедельник, 23 мая, в Калуге не будет электричества в населенных пунктах на окраине города. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

Животинки,

Верхняя Вырка,

Нижняя Вырка,

Сивково.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.