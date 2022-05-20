На окраинах Калуги отключат электричество 23 мая
В понедельник, 23 мая, в Калуге не будет электричества в населенных пунктах на окраине города. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- Животинки,
- Верхняя Вырка,
- Нижняя Вырка,
- Сивково.
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