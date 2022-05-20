В Калужской области возник сбой при оплате вывоза мусора

В Калужской области все платежи за вывоз мусора, совершенные через приложение «Сбербанк-Онлайн» с 15 по 18 апреля, поступили на счета регионального экологического оператора обезличенными. В пятницу, 20 мая, об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ.

Это случилось из-за технического сбоя в банке.

- Все перечисленные средства поступили в обезличенном виде - без лицевых счетов, адресов и фамилий плательщиков, - подчеркнули в министерстве. - Для того, чтобы идентифицировать платежи, необходимо обратиться с заявлением в ГП КРЭО.

В заявлении должны быть указаны ФИО владельца лицевого счета, номер банковской карты, с которой производилась оплата, и адрес, за который было оплачено. Форма заявления размещена на сайте КРЭО. Заявление можно отправить по электронной почте kreoobr@yandex.ru либо принести по адресу г. Калуга ул. Ленина 15.

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