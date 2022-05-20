На улице Театральной в Калуге отключат электричество 23 мая

В понедельник, 23 мая, жителей улицы Театральной в Калуге ожидает отключение электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:00 до 12:00 по следующим адресам:

ул. Театральная 1-13, 4-8, 13/47.

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