На окраинах Калуги отключат электричество 19 мая

В четверг, 19 мая, в Калуге вновь ожидаются отключения электричества на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

Горенское,

Звездный,

Колюпаново,

Большие Козлы,

Малые Козлы,

СНТ Луч,

Мужачи,

Зеленый Огонек,

Изумрудный,

СНТ Сосна,

СНТ Сосновая орбита,

Еловка,

Калашников Хутор,

Нижняя Вырка,

Можайка,

Ромадановские Дворики,

Некрасово,

Пучково,

Георгиевская,

Тинино,

Петрово,

Лихун,

Григоровка,

СНТ Василек.

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