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На окраинах Калуги отключат электричество 19 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.05.2022 19:21 0 68
На окраинах Калуги отключат электричество 19 мая

В четверг, 19 мая, в Калуге вновь ожидаются отключения электричества на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света с 9:00 до 17:00 будут:

  • Горенское, 
  • Звездный,
  • Колюпаново, 
  • Большие Козлы, 
  • Малые Козлы, 
  • СНТ Луч, 
  • Мужачи, 
  • Зеленый Огонек, 
  • Изумрудный, 
  • СНТ Сосна, 
  • СНТ Сосновая орбита, 
  • Еловка, 
  • Калашников Хутор,
  • Нижняя Вырка,
  • Можайка, 
  • Ромадановские Дворики, 
  • Некрасово, 
  • Пучково, 
  • Георгиевская, 
  • Тинино, 
  • Петрово, 
  • Лихун, 
  • Григоровка, 
  • СНТ Василек.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.05.2022 19:21 0 68
Тэги: коммуналка жкх электричество
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