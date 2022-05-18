На окраинах Калуги отключат электричество 19 мая
В четверг, 19 мая, в Калуге вновь ожидаются отключения электричества на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без света с 9:00 до 17:00 будут:
- Горенское,
- Звездный,
- Колюпаново,
- Большие Козлы,
- Малые Козлы,
- СНТ Луч,
- Мужачи,
- Зеленый Огонек,
- Изумрудный,
- СНТ Сосна,
- СНТ Сосновая орбита,
- Еловка,
- Калашников Хутор,
- Нижняя Вырка,
- Можайка,
- Ромадановские Дворики,
- Некрасово,
- Пучково,
- Георгиевская,
- Тинино,
- Петрово,
- Лихун,
- Григоровка,
- СНТ Василек.
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