В Калуге на улице Никитина отключат воду 19 мая
В четверг, 19 мая, в Калуге будет отключена вода в домах по улице Никитина на участке от 2-го Тульского переулка до Восточного проезда. Это связано с ремонтными работами, сообщили в среду в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Воду отключат примерно в 9:00 и вернут к 17:00.
В зону отключения попадет детский сад №29.
После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.
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