На окраинах Калуги ожидаются проблемы с водой с 19 по 31 мая
В поселке Новый и селе Муратовского щебзавода на территории Калуги с 19 по 31 мая будет наблюдаться пониженное давление воды.
Это связано с работами по промывке скважины, сообщили в среду в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.
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