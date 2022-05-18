На окраинах Калуги ожидаются проблемы с водой с 19 по 31 мая

В поселке Новый и селе Муратовского щебзавода на территории Калуги с 19 по 31 мая будет наблюдаться пониженное давление воды.

Это связано с работами по промывке скважины, сообщили в среду в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

После проведения работ в воде могут на некоторое время появиться примеси.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.