В Калужской области город Козельск на сутки остался без воды

Утром в среду, 18 мая, в Козельске отключили подачу холодной воды. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Это связано с проведением работ по переключению на магистральном водоводе.

По предварительным данным, воды не будет до 9:00 четверга, 19 мая.

Вопросы по поводу подвоза воды можно задать по телефону 8(4842) 211-112.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении министерства.

По данным на начало 2022 года, в Козельске живет 16 тысяч человек.

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