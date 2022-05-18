В Калужской области город Козельск на сутки остался без воды
Утром в среду, 18 мая, в Козельске отключили подачу холодной воды. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Это связано с проведением работ по переключению на магистральном водоводе.
По предварительным данным, воды не будет до 9:00 четверга, 19 мая.
Вопросы по поводу подвоза воды можно задать по телефону 8(4842) 211-112.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в сообщении министерства.
По данным на начало 2022 года, в Козельске живет 16 тысяч человек.
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