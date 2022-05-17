На окраинах Калуги отключат электричество 18 мая
В среду, 18 мая, в Калуге вновь ожидаются отключения электричества, связанные с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
С 9:00 до 17:00 не будет света:
- Еловка,
- Большие Козлы,
- ДНТ Радуга,
- Колюпаново,
- СНТ Финансист,
- СНТ Зверовод,
- СНТ Каскад,
- Канищево,
- Берестяная,
- Галкино,
- Дальняя,
- Коттеджи северный,
- СНТ Одуванчик.
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