На окраинах Калуги отключат электричество 18 мая

В среду, 18 мая, в Калуге вновь ожидаются отключения электричества, связанные с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 9:00 до 17:00 не будет света:

Еловка,

Большие Козлы,

ДНТ Радуга,

Колюпаново,

СНТ Финансист,

СНТ Зверовод,

СНТ Каскад,

Канищево,

Берестяная,

Галкино,

Дальняя,

Коттеджи северный,

СНТ Одуванчик.

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