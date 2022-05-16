На окраинах Калуги отключат электричество 17 мая

Во вторник, 17 мая, в Калуге ожидаются плановые отключения электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 9:00 до 17:00 света не будет в следующих населенных пунктах:

Канищево,

Колюпаново,

Дружба,

Чайка,

Ласточка,

Бригантина,

Восход.

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