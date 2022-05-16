В Калужской области осталось 12 домов обманутых дольщиков

За первые месяцы 2022 года в Калужской области удалось решить проблемы обманутых дольщиков девяти домов. На данный момент в реестре остаются 12 объектов, сообщили в понедельник, 16 мая, на заседании правительства региона.

Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежинн сообщил о судьбе некоторых многоэтажек.

Дом на улице Пригородной, 41 в Калуге будут достраивать. Планируется, что работы завершаться до конца 2023 года.

В Малоярославце дольщикам дома №48 на улице Парижской Коммуны выплатят компенсацию.

В Белоусово дольщикам дома №103 на улице Московской также выплатят деньги.

По словам Лежнина, решить проблемы всех обманутых дольщиков в Калужской области планируется до конца 2023 года.

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