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В Калуге архитекторы предложили создать деревянные фасады у панельных пятиэтажек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2022 13:55 17 1633
В Калуге архитекторы предложили создать деревянные фасады у панельных пятиэтажек

Российские архитекторы Игорь Соловьев и Наталия Николаева предложили проект реновации пятиэтажных панельных домов на улице Степана Разина. Его собираются реализовать в квартале между улицами Степана Разина, Мичурина, Никитина и Энгельса. На днях его опубликовал ресурс archi.ru.

Проект предусматривает надстройку одного или двух этажей, увеличение объемов квартир за счет расширения внешних границ домов на два метра, деревянный фасад, превращение первых этажей в общественные пространства, добавление террас на первых этажах, обустройство подвалов под кладовые.

За счет расширения квартир авторы проекта предлагают увеличить ванные, создать гостиные-кухни и получить дополнительные места для хранения. Квартиры на последних этажах должны стать двухуровневыми. А если укрепить существующие конструкции зданий, то можно поставить и лифт.

Архитекторы также хотят убрать машины из дворов, перенеся парковки на периметр квартала.

Авторы проекта предполагают, что половину расходов на реновацию должен понести бюджет, половину – бизнес, который получит в пользование нежилые помещения.

- Экономическая привлекательность данного проекта подтверждает его потенциал реализации в разных городах страны, - обещают архитекторы.

На данный момент препятствием для реализации проекта является отсутствие нормативов для деревянного строительства среднеэтажных домов. Однако авторы уверены, что законодатели смогут его решить.

Одна из идей проекта - дворы без машин.

Проект предлагается реализовать на улице Степана Разина на участке между улицами Мичурина и Никитина.

Разработано несколько вариантов фасадов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2022 13:55 17 1633
Тэги: недвижимость
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