На окраинах Калуги отключили электричество
В пятницу, 13 мая, у жителей окраин Калуги возникнут проблемы с электричеством.
До 17:00 возможны краткие отключения, связанные с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Опубликован список населенных пунктов:
- СНТ Монтажник,
- СТ Дубок,
- СТ Медик,
- СТ Садовый,
- Мирный,
- Тихонова Пустынь,
- Рябинки,
- Изотов Хутор,
- Муратовка,
- Большая Каменка.
- Юрьевка,
- Матюнино,
- Аргуново,
- Марьинка,
- Лихун,
- Ильинка.
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