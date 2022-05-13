На окраинах Калуги отключили электричество

В пятницу, 13 мая, у жителей окраин Калуги возникнут проблемы с электричеством.

До 17:00 возможны краткие отключения, связанные с ремонтными работами, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Опубликован список населенных пунктов:

СНТ Монтажник,

СТ Дубок,

СТ Медик,

СТ Садовый,

Мирный,

Тихонова Пустынь,

Рябинки,

Изотов Хутор,

Муратовка,

Большая Каменка.

Юрьевка,

Матюнино,

Аргуново,

Марьинка,

Лихун,

Ильинка.

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